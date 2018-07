Dirigente del Comune di Perugia aggredito da cittadino

Un colpo in pieno volto ad un dirigente del Comune di Perugia. A commettere l’aggressione a Palazzo Grossi, in piazza Morlacchi a Perugia, un cittadino che, intorno le 11 di questa mattina, lunedì 23 luglio, si è scagliato con il dirigente che si occupa di manutenzione e decoro urbano della città. Il ferito è stato accompagno all’ospedale Santa Maria della Misericordia per i primi accertamenti.

Sul posto sono intervenuti prima la polizia municipale e subito dopo i carabinieri, che hanno bloccato l’aggressore. Il dirigente è stato soccorso e trasportato in ospedale con la sospetta frattura del setto nasale. Nella mattina di lunedì 23 luglio, un uomo si è recato negli uffici di Palazzo Grossi ed ha, da subito, avuto un comportamento violento, peraltro del tutto immotivato, nei confronti del personale dell’ufficio e del dirigente stesso, che è stato aggredito riportando una ferita al volto che lo ha costretto a ricorrere al Pronto Soccorso.

Dura condanna da Romizi

Intanto da Palazzo dei Priori arriva la ferma condanna dell’intera amministrazione dell’episodio di violenza ai danni del dirigente comunale al quale il sindaco Romizi ha subito espresso la propria vicinanza e solidarietà. “Siamo sconcertati per quanto accaduto –ha detto il sindaco- nella convinzione che qualsiasi violenza sia da condannare, ancor più se gratuita e rivolta verso persone che, come in questo caso, stanno svolgendo con impegno il proprio dovere. Sono vicino al dirigente colpito e sto monitorando passo passo la situazione”.

Aggiornamenti durante la giornata.

