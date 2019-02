Digipass dell’Umbria, mercoledì 20 inaugurazione a Foligno

Aprirà mercoledì 20 febbraio, alle ore 12, nella sede del Centro Studi Foligno, in via dei Monasteri 19, il quinto DigiPASS regionale dopo quelli di Marsciano, Assisi, Gubbio e Narni. Il DigiPASS Foligno sarà punto di riferimento anche per i comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

“Il DigiPASS – sottolinea Mario Margasini, presidente del soggetto gestore Centro Studi Foligno – risponderà alle esigenze di innovazione richieste da tutto il territorio, favorendo l’inclusione digitale e lo scambio di competenze e interazioni tra professionisti, imprenditori e associazioni di categoria, includendo servizi di comunicazione e informazione per la pubblica amministrazione, per scuole e gli enti di ricerca; inoltre proporrà iniziative sui temi legati al digitale, quali eventi, seminari, workshop, con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie”.

Per il momento inaugurale, dopo una introduzione dell’assessore all’Innovazione del Comune di Foligno Giovanni Patriarchi, sono previsti gli interventi della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, dell’assessore regionale all’innovazione e all’Agenda digitale Antonio Bartolini, del sindaco di Foligno Nando Mismetti, del direttore dell’area della Regione Umbria che si occupa del progetto DigiPASS Lucio Caporizzi e del presidente del soggetto gestore DigiPASS Foligno, Centro Studi di Foligno, Mario Margasini.

Grazie al collegamento in videoconferenza, peculiarità dei DigiPASS già attivi e che consentirà la condivisione di momenti di informazione sul digitale tra le diverse realtà territoriali, interverrà “a distanza” il sindaco del Comune di Narni Francesco De Rebotti, presidente dell’Anci Umbria.

