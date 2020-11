“Diamoci un Taglio!”, al via la campagna per realizzare parrucche per i pazienti oncologici - Tuttoggi

Il Leo Club Foligno, in collaborazione con l’Associazione RagionevolMente, promuove in Umbria la campagna a sostegno della LILT

Il Leo Club Foligno, in collaborazione con l’Associazione RagionevolMente, promuove in Umbria la campagna “Diamoci un Taglio!”. L’obiettivo dell’iniziativa è la raccolta e la donazione di trecce di capelli, da utilizzare per la realizzazione di parrucche a favore dei pazienti oncologici.

Alla campagna hanno deciso di aderire con entusiasmo quattro parrucchieri del territorio: Claudia Acconciature (Comune di Trevi), Stefano Nizzi HairDressing (Comune di Foligno), Nadia Hair (Comune di Montefalco) e Fresh Style di Diotallevi Enrica (Comune di Spello).

La treccia di capelli, per essere donata, deve avere una lunghezza minima di 20 cm e deve essere fissata a entrambe le estremità. Non vengono accettate trecce più corte di 20 cm, capelli raccolti in una coda, capelli decolorati (shatush, colpi di sole, balayage e simili), capelli rovinati o crespi.

Le trecce una volta raccolte dai rispettivi saloni, verranno spedite al LILT – Lega per la lotta contro i tumori.

I saloni vi aspettano, non perdete tempo: un taglio di capelli può cambiare una vita.