Deve scontare oltre 3 anni per maltrattamenti, ritrovato e arrestato in una struttura ricettiva - Tuttoggi.info

L'uomo era stato condannato per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex moglie, si era reso irreperibile da un anno e solo da pochi giorni si era stabilito in Umbria

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Bergamo ma si trovava in Umbria in tutta tranquillità.

Resosi irreperibile da un anno e solo da pochi giorni stabilitosi nel cuore verde d’Italia l’uomo – un 52enne autotrasportatore di origini rumene – è stato rintracciato nella tarda serata del 2 novembre scorso dai carabinieri di Fabro in una struttura ricettiva della zona e subito associato al carcere di Orvieto.

Il “latitante” era stato condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie, commessi tra il 2014 ed il 2016 nella provincia dove era residente.