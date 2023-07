Deve essere espulso ma si rifugia abusivamente in un fondo, "stanato" dalla polizia locale - Tuttoggi.info

Lo straniero era in un fondo comunale, poi messo in sicurezza. Era destinatario di un provvedimento di espulsione della Questura di Perugia

Nei giorni scorsi, gli agenti dell’Ufficio Sicurezza urbana impegnati in attività di controllo del territorio volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro patrimonio e persona sono intervenuti in piazzale Bellucci, in area adiacente la stazione ferroviaria di Sant’Anna, dove, all’interno di un fondo di proprietà comunale, hanno trovano un magrebino, classe 1984, noto come soggetto dedito al consumo di sostanze. ll 39enne, da accertamento in banca SDI, risultava gravato da precedenti per furto, danneggiamento e violazioni della normativa sugli stranieri tanto da risultare destinatario di recente provvedimento di espulsione emesso dalla locale Questura.

Il magrebino, privo di documenti, dopo essere stato condotto in Questura per la procedura di fotosegnalamento, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di occupazione abusiva e illegale presenza nel territorio dello Stato. A suo carico è stato emesso nuovo decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio dello Stato nel termine di sette giorni.

In piazzale Bellucci è intervenuto personale del cantiere comunale che ha proceduto a mettere in sicurezza il fondo abusivamente occupato.