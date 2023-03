Destinata al canile, adottata da un cavatore diventa campionessa nella ricerca di tartufi

Senza dubbio originale la storia che ha fatto incrociare i “destini” di “Mindo” e “Lea”: dopo la tragica scomparsa di “Fimo”, lagotto romagnolo incappato nelle “maledette” polpette avvelenate che non gli hanno lasciato scampo, Guerrini, venuto a conoscenza della “meticcia” dell’amico – destinata al canile – ha deciso subito di adottarla.

“Lea ha una predisposizione naturale ed un fiuto eccezionale in ogni terreno ed ha già dato sfoggio della sua capacità di trovare tartufi: in poco tempo ne ha scovati di ottime pezzature, specie trifole”, ha concluso Guerrini, nel ricordare a tutti che i tartufai “sono i primi amici dei cani, che li trattano con amore come fossero figli e sono ben consapevoli che le loro fortune dipendono solo dal fiuto impareggiabile e dall’intelligenza di questi straordinari animali”.