Derby, caccia agli ultimi 600 biglietti | In 1.100 da Terni, la provocazione di Bandecchi

Si va verso il tutto esaurito in un Curi dalla capienza dimezzata tra rischi di staticità e norme di sicurezza

Caccia agli ultimi 600 posti disponibili per assistere al derby di sabato tra Perugia e Ternana in Curva Nord e per la Tribuna. La Gradinata e la Curva Sud resteranno infatti chiuse per le limitazioni alla capienza del Curi. Ad eccezione del settore ospiti della Sud, dove arriveranno dalla provincia di Terni 1.100 tifosi rossoverdi, soltanto con i pullman organizzati, secondo il protocollo definito dalla Prefettura e concordato con le due società. E questo nonostante il discusso invito del presidente rossoverde Bandecchi a non andare al Curi “per non dare soldi al Perugia, come hanno sempre fatto loro”. Il riferimento è al fatto che i tifosi biancorossi della Nord, per protestare contro le restrizioni, hanno disertato le ultime edizioni del derby umbro al Liberati.

Polemiche a parte, si va quindi verso il mini – sold out per il Curi, con appunto circa 600 tagliandi ancora da piazzare alla chiusura di venerdì. Anche se la corsa ai biglietti dei primi due giorni, con lunghe file al botteghino dello stadio e nelle poche ricevitorie accreditate, aveva fatto pensare che i tagliandi sarebbero stati esauriti prima.