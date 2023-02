Ternana, Bandecchi choc ai tifosi "Se non andate al derby col Perugia..." - Tuttoggi

Ternana, 'guerra' Bandecchi-tifosi. Ormai è divorzio. Dal "Bandecchi vattene" al "se non andate al derby non mi importa"

Stefano Bandecchi, patron della Ternana Calcio, continua ad infiammare la vigilia del derby dell’Umbria tra Perugia e Ternana, che si disputerà il prossimo sabato 18 febbraio al Curi di Perugia alle ore 16.15. Dopo la conferma di aver trovato tre offerte concrete per cedere la Ternana, Bandecchi continua la schermaglia con i tifosi rossoverdi, nello specifico con la Curva Nord. Bandecchi non è certo il primo presidente che viene duramente contestato a Terni (la storia rossoverde è piena di casi clamorosi), ma forse è la prima volta che il numero uno della Ternana ‘snobbi’ in modo così clamoroso un derby contro il Perugia e inviti i tifosi a non andare al Curi “per non dare i soldi al Perugia, come hanno sempre fatto loro”. La storia di Instagram di ieri, 16 febbraio, certamente ha sancito il divorzio tra Bandecchi e la Ternana, almeno con la tifoseria.

Bandecchi ai tifosi Ternana “Se non andate al derby non mi interessa, siete un passo avanti”

Le parole di Bandecchi arrivano dopo un ‘comunicato’ della Curva Nord e non sono certo concilianti: “Io non ho mai ricattato né offeso nessuno. Chi arriverà dopo di me sarà il padrone della Ternana e ci farà quello che vuole. Certamente non sentirete la mia mancanza, anche se è una cosa che faccio fatica a comprendere. Se sabato non andate al derby a me non interessa, vorrà dire che non daremo soldi al Perugia, così come loro hanno sempre fatto”. Di fronte a una contestazione si può indubbiamente rispondere ‘a muso duro’, ma prendersela con chi segue con amore e dedizione la Ternana nelle varie trasferte non sembra opportuno.