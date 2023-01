Davide Piampiano, i ringraziamenti della famiglia: "Commossi e colpiti, grazie di cuore a tutti" - Tuttoggi

Intanto non si fermano le indagini: rintracciato un bossolo, ora la comparazione con le armi

Una breve lettera di ringraziamento per esprimere commozione e vicinanza e inviare un grazie non scontato: a scriverla la famiglia di Davide Piampiano, il giovane 24enne che poco meno di due settimane fa è rimasto ucciso in un tragico incidente.

“In momento così difficile e doloroso – scrivono le famiglie Piampiano e Roscini – abbiamo sentito la vicinanza e la partecipazione viva e sincera di tantissime persone. Una città intera si è stretta intorno a noi, nel ricordo di Davide e per Davide e a fronte di tanta manifestazione di affetto siamo rimasti profondamente colpiti e commossi. Grazie a tutti, grazie di cuore: grazie alla città di Assisi, grazie alle tantissime persone venute da più lontano, anche da fuori regione, per rendere omaggio a Davide. Un ringraziamento particolare al vescovo Sorrentino e a don Cesare, al sindaco Stefania Proietti e a tutta l’Amministrazione Comunale, alla Nobilissima Parte de Sopra e al Viole Calcio“.