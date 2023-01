Assisi piange Davide Piampiano, il giorno dei funerali | Il saluto dei tamburini VIDEO - Tuttoggi

All’arrivo della salma i tamburini della Nobilissima Parte de Sopra, la fazione del Calendimeggio di cui Davide era parte, hanno portato a spalla il feretro fino all’altare. Al termine delle esequie sono stati invece i compagni del Viole Calcio ad accompagnarlo.

Intanto continuano le indagini, dei carabinieri della compagnia di Assisi che indagano sulla dinamica dei fatti e sulla sicurezza delle armi. L’autopsia effettuata nella giornata di venerdì, secondo al cune indiscerzioni di stampa, avrebbe valutato l’incidente come causa più probabile del decesso del giovane. Il fascicolo per omicidio colposo restebbe comunque aperto in attesa di ulteriori accertamenti come lo stub (rilievo di tracce di polvere da sparo partite dall’arma e depositatesi su corpo e vestiti). Successivamente si chiarirà se risponda al vero anche l’ipotesi di bracconaggio, perché la zona dove è avvenuto l’incidente è ricompresa all’interno del Parco del Monte Subasio, dove cacciare non è permesso.