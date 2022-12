Davide Pecorelli arrestato per i reati commessi in Albania, chiesta l'estradizione - Tuttoggi

Davide Pecorelli era infatti ricercato in campo internazionale per reati commessi proprio nel paese balcanico. Le indagini della Polizia di Stato di Perugia avevano dimostrato che, nel gennaio 2021, il 47enne, per sottarsi a debiti finanziari contratti in Italia, aveva dato fuoco ad un’auto da lui noleggiata in Albania, al cui interno aveva fatto rinvenire resti di ossa umane al fine di simulare il proprio decesso. Il 17 settembre 2021 era poi stato ritrovato vivo e vegeto al largo dell’isola di Montecristo, in Italia.

Gli atti dell’odierno arresto sono stati trasmessi al Procuratore Generale di Perugia Sergio Sottani, per essere sottoposti, nella giornata di lunedì (12 dicembre) a convalida della Corte d’Appello di Perugia. Pecorelli è stato, intanto, associato presso il Carcere di Capanne.