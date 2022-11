Danza sportiva, Matteo Bologni e Daniela Chiasserini vicecampioni del mondo - Tuttoggi

“Desideriamo ringraziare tutti – hanno dichiarato i neo vicecampioni del mondo di danza sportiva nella categoria over 30 – in particolare le nostre famiglie che ci supportano sempre. La passione per il ballo, nata per gioco e per la volontà di avviare un’attività che potesse unirci come coppia – ha raccontato Matteo Bologni – si è trasformata in una professione, da lì non abbiamo più smesso. Ora, dopo questa nuova vittoria, siamo già pronti per tornare al nostro lavoro e per guardare, ancora più fiduciosi al futuro”.

Lo scorso anno Matteo Bologni e Daniela Chiasserini avevano chiuso il 2021 da campioni del mondo di danza sportiva al Wdc over 30, bissando anche il successo del 2019 al Dutch Open 2021 sempre nella città olandese. Quest’anno l’oro in entrambe le competizioni è stato solo sfiorato.