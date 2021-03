Dantedì, incontro online giovedì 25 marzo con il critico letterario Ferroni

Eventi online per il giorno scelto per la celebrazione del Sommo Poeta

E’ in programma giovedì 25 marzo, alle 18, l’incontro online con Giulio Ferroni, critico letterario, con la presentazione del suo libro “L’Italia di Dante”, edito da “La nave di Teseo”, in occasione del “Dantedì”, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

L’iniziativa fa parte delle Giornate dantesche 2021: si tratta di un’anteprima della manifestazione, in programma da domenica 11 aprile fino a settembre, con numerosi appuntamenti. Interverranno l’assessore alla cultura, Decio Barili, Cristiana Brunelli, responsabile scientifico e curatore delle Giornate dantesche 2021, Alessandro Masi, segretario generale della “Società Dante Alighieri”, l’ideatore di Festa di Scienza e Filosofia, Pierluigi Mingarelli, e lo stesso Ferroni. L’evento è promosso dal Comune di Foligno, in collaborazione con la Festa di scienza e filosofia e con la “Società Dante Alighieri”. L’evento sarà trasmesso, come detto, alle 18, in diretta streaming (https://foligno.civicam.it/), sul sito istituzionale del Comune di Foligno.