“Dammi i soldi per l’avvocato”, pugni in faccia alla moglie

Agli agenti la donna ha raccontato che il marito, da diverso tempo, faceva abuso di sostanze stupefacenti e questo l’aveva portato ad essere più aggressivo nei suoi confronti tanto che, per due volte nell’ultimo anno, si era vista costretta ad allontanarsi dall’abitazione coniugale. In particolare, la 26enne ha riferito che quel giorno l’uomo le aveva chiesto dei soldi per pagare delle spese legali. Temendo fosse una scusa per procurarsi del denaro per l’acquisto di droga, aveva deciso di accompagnarlo dall’avvocato per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La giovane ha raccontato che, giunti a destinazione, il marito l’ha invitata a consegnargli i soldi e ad attenderlo in strada. Al suo diniego, ha iniziato ad aggredirla violentemente con pugni al volto.

Al termine delle attività di rito, il 41enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.