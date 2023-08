Dall'Università di Oxford al Museo "Faina" di Orvieto per uno stage: "Grande soddisfazione" - Tuttoggi.info

“È una grande soddisfazione per la nostra Fondazione essere stati scelti come un’ eccellenza nel campo dell’etruscologia".

Tamara Di Marco, laureata con il massimo dei voti all’Università di Oxford nel luglio scorso, sta svolgendo uno stage presso il Museo “Claudio Faina” di Orvieto.

“È una grande soddisfazione per la nostra Fondazione essere stati scelti come un’eccellenza

nel campo dell’etruscologia e poter offrire un’opportunità di crescita professionale e accademica a una giovane neolaureata”, afferma il presidente Daniele Di Loreto.

Tamara Di Marco, originaria di Giulianova, in provincia di Teramo, ha conseguito la laurea in Archeologia Classica e Storia Antica presso Christ Church, uno dei college dell’Università di Oxford. Il Museo Faina le è stato indicato dalla Professoressa Angela Pola, docente dipartimentale in Archeologia Etrusca ed Italica presso la Faculty of Classics dell’Università di Oxford.

In affiancamento allo staff del museo, la giovane stagista si occuperà di tutte le attività, dalla tutela della collezione alle iniziative didattiche, dalla organizzazione degli eventi alla redazione dei relativi

testi, dalla programmazione all’accoglienza dei visitatori, al fine di conseguire una formazione quanto più completa possibile.