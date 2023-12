Dal S. Francesco a Milano Centrale in 2 ore, ma 40' per arrivare all'aeroporto col bus

Il volo per Bergamo dal 25 marzo avvicina l'Umbria alla capitale economica. Resta ancora il nodo della viabilità locale

Dal 25 marzo alle 7.15 si potrà decollare su un volo AeroItalia dall’aeroporto San Francesco di Assisi. Atterrare a Bergamo Orio al Serio alle 8.05. Dopo 25 minuti prendere lo shuttle bus e scendere alla stazione di Milano Centrale alle 9.20. Tempo complessivo di 2 ore 5 minuti.

Per arrivare dal centro di Perugia, da piazza Italia, all’aeroporto, con il bus navetta, occorrono 40 minuti, considerando le tre soste a piazza Partigiani, Fontivegge (ora temporaneamente soppressa per i lavori) e stazione di Ponte San Giovanni. Soste che, insieme al traffico di uno dei nodi cruciali della viabilità regionale, richiedono appunto 40 minuti per percorrere circa 15 km. Ed anche la formulazione dell’orario del bus navetta per consentire di prendere il volo per la Lombardia difficilmente si riuscirà ad accorciare di molto questi tempi.

Tempi lunghi, considerando che dall’aeroporto di Orio al Serio sino alla stazione di Milano Centrale lo shuttle bus impiega 50 minuti per percorrere quasi 49 km. In gran parte di autostrada, ma dovendo arrivare nel cuore di Milano.

In attesa che l’area di Perugia si possa dotare di quella metropolitana di superficie che dovrebbe consentire di spostarsi con una certa rapidità utilizzando le rotaie. Altrimenti, al momento, il modo più rapido per raggiungere l’aeroporto dell’Umbria è l’auto: un quarto d’ora, circa, dall’acropoli. Salvo sorprese nell’innesto tra il Raccordo e la E45.