Dal Pnrr oltre 9 milioni per le Superiori: le scuole finanziate in Provincia di Terni

Le scuole superiori finanziate a Terni

A Terni i fondi Pnrr andranno all’Itt per lavori di manutenzione straordinaria del corpo principale e delle officine (oltre 152mila e 600 euro), al Liceo Classico Tacito (2 milioni e 475mila euro) per il miglioramento antisismico, all’Ipsia Pertini (550mila euro) per l’adeguamento funzionale e logistico della nuova ala dell’edificio e per il miglioramento antisismico alle officine, al Casagrande-Cesi, piazzale Don Bosco (oltre 1 milione e 330mila euro), per l’adeguamento antisismico, all’Angeloni (2 milioni e 363mila euro) sempre per adeguamento antisismico, e al Liceo Artistico di Via Croce (77mila euro) per il miglioramento dei servizi e dispositivi antincendio.

Gli interventi a Orvieto

A Orvieto, invece, lavori all’Itc (328mila e 500 euro) per la sostituzione degli infissi, al Liceo Classico Gualterio (215mila e 280 euro) per interventi di ottimizzazione energetica con tamponamento in muratura della scala di sicurezza in ferro, sostituzione degli infissi e tinteggiature, all’Itg (50mila euro), per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio e all’Ipsia (1 milione e 708mila euro) per l’adeguamento antisismico e antincendio.

A Narni

A Narni, infine, all’Itc (110mila euro) verranno eseguiti interventi di completamento per la sicurezza antincendio.