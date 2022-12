Dal consultorio familiare alla biblioteca, nascere e crescere... leggendo - Tuttoggi

Sono in programma questa settimana tre incontri sul tema “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca; Nascere e Crescere… leggendo!”

Dopo i cinque appuntamenti organizzati in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, che si è svolta dal 19 al 27 novembre, sono in programma questa settimana tre incontri sul tema “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca; Nascere e Crescere… leggendo!”.

Martedì 13 dicembre, alle ore 10, alla Biblioteca comunale “G. Carducci” è in programma l’“Incontro con le donne in gravidanza, corso CAN”, mentre giovedì 15 dicembre, alle ore 15.00, il Consultorio familiare di Spoleto ospiterà l’”Incontro con le mamme e i neonati che frequentano il corso del massaggio del bambino AIMI”.