Dal cielo, in moto, sui pattini: i tanti modi in cui la Befana arriverà a Perugia

Ecco i punti di distribuzione ticket (uno per bambino, che deve essere presente al ritiro con il genitore):

• presso l’Associazione nazionale del CNVVF via Gianluca Pennetti Pennella, sede comando Vigili del fuoco a Madonna Alta, nei seguenti giorni e orari: mercoledì 4 gennaio dalle ore 15 alle 17 e giovedì 5 gennaio dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 17;

• presso Fondazione Avanti Tutta, piazzale Umbria Jazz (Pian di Massiano – terminal Minimetro) nei seguenti giorni e orari mercoledì mattina dalle ore 9 alle 13 e giovedì mattina dalle ore 9 alle 13.

L’evento si svolge in collaborazione con Perugina Nestlé, Circolo dipendenti Perugina, Associazione nazionale del CNVVF, Associazione teatrale Il carro, Associazione Gianluca Pennetti Pennella.

Per il 6 gennaio si segnalano i seguenti appuntamenti.

Motobefana Uisp

Il Comitato Regionale Uisp Umbria e il Settore di Attività Uisp Umbria Motorismo, con l’unità di Protezione Civile Moto S.o.s. e la Asd Team Professional, in collaborazione con Moto Turismo Umbria, organizzano la 26° edizione della Motobefana Uisp.

Il 6 gennaio partenza da corso Vannucci a Perugia alle ore 9 e arrivo ad Agello alle ore 12.30 per la consegna dei doni alla Residenza Nuova Alba.

La motoconcentrazione a scopo benefico è aperta a tutti i motociclisti. L’evento prevede due percorsi: uno stradale di circa 50 km riservato a moto stradali e moto d’epoca e uno fuoristrada di circa 30 km per moto enduro.

La manifestazione, come ogni anno, prenderà il via da Perugia per proseguire con il primo riordino previsto alle ore 9.30 a Olmo, da dove i due percorsi si divideranno per poi riunirsi al secondo riordino a Montebuono alle 11.30 presso Busso Cash & Carry che offrirà il ristoro per tutti i partecipanti. Dopo la breve sosta, la motocarovana raggiungerà in colonna la Residenza Nuova Alba di Agello, che si occupa di assistenza continuativa a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, per la consegna dei doni. Un gesto di solidarietà favorito dalla collaborazione dell’associazione Amici di Nuova Alba, guidata dal presidente Gianni Dentini. Importante anche la collaborazione delle amministrazioni comunali di Magione e di Perugia per la riuscita della Motobefana.

Befana del Vigile

Il Camep in occasione della 22° rievocazione della Befana del Vigile, evento riservato ad auto e moto d’epoca, aderirà come sponsor al concorso a premi intitolato a Elisabetta Innocenzi e promosso dal Corpo di polizia municipale. Il ricavato delle iscrizioni, come sempre, sarà devoluto in favore dell’iniziativa.

Questo il programma. Ore 9: ritrovo e iscrizioni presso la sede Camep in via Settevalli 133/o (centro direzionale in piazza Settevalli). Le quote auto sono 15 euro e quelle moto 10 euro. Colazione offerta da Camep. Ore 10.30: trasferimento in centro storico con prova cronometrata di abilità alla partenza. Transito in via dei Filosofi (controllo e timbro presso distributore IP). Ore 11: arrivo della carovana con ingresso da via Fani nel centro storico con sosta in corso Vannucci. Mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulè per i più grandi e dolcetti per i bambini. Ore 12: saluto delle autorità. Consegna dell’assegno di mille euro al Corpo di Polizia municipale, premiazione dei partecipanti.

Befana sui pattini

Sempre il 6 gennaio, alle ore 15, il Palabarton di Pian di Massiano ospita “Befana sui pattini” con i campioni del mondo della nazionale italiana e non solo. L’evento è promosso dall’Asd Skating Club di Ponte San Giovanni. Show contest nazionale Acsi di gruppi spettacolo. Calza e ingresso omaggio per i bambini.

Concerto d’Epifania

Alle 17 la basilica di San Pietro in borgo XX Giugno accoglie il Concerto d’Epifania. A esibirsi sarà la Filarmonica di Pretola in collaborazione con la Filarmonica Ciro Scarponi di Torgiano. Elena Vigorito, soprano, e David Sotgiu, tenore. Direttori Eleonora Bastianelli e Roberto Chioccoloni. Ingresso libero.