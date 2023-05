Dai concorsi pubblici a Vini nel mondo, confronto Confcommercio – Tesei sul rilancio di Spoleto

Incontro tra Confcommercio e Tesei per cambiare rotta sul destino della città. Le prime idee in attesa di un evento a giugno

Proposte concrete per il rilancio economico di Spoleto: sono quelle che la Confcommercio ha illustrato durante un incontro con la presidente della Regione Donatella Tesei, in attesa di un evento pubblico sul tema che si terrà a giugno in città. Dai concorsi della polizia di Stato (e non solo i corsi per allievi agenti e sovrintendenti), alla riproposizione di Vini nel mondo, da progetti collaterali legati al Festival dei Due Mondi ad una navetta di collegamento con l’aeroporto di Sant’Egidio. Queste sono alcune delle ipotesi avanzate durante la riunione che ha visto la presenza del presidente regionale di Confcommercio Giorgio Mencaroni e dei rappresentanti dell’associazione commercianti di Spoleto – il presidente Tommaso Barbanera, il vice Parmegiani, i consiglieri Orazi e Filippi – il direttore Vasco Gargaglia ed il vicedirettore Federico Fiorucci.

Un confronto franco ma costruttivo che ha avuto l’obiettivo di delineare nuove prospettive di sviluppo per Spoleto e di invertire il processo di progressivo impoverimento dell’economia locale.

L’associazione del terziario, che aveva sollecitato l’incontro, ha chiesto un impegno congiunto della Regione, insieme alle istituzioni locali e agli altri attori, per risollevare un territorio che nel tempo ha perso diverse centinaia di residenti, ha visto chiudere numerose imprese, ha subito un depotenziamento di servizi. Una situazione rispetto alla quale – ha sottolineato la delegazione spoletina – bisogna dare concreti segnali di discontinuità per evitare che il rischio declino sia inarrestabile. Al problema sarà dedicato un evento pubblico che si svolgerà il mese di giugno, ma alcune linee di intervento e proposte sono già state avanzate.

Confcommercio ha intanto chiesto alla Regione di attivarsi per far sì che a Spoleto si svolgano almeno una parte dei concorsi per l’accesso in Polizia, data la presenza della scuola “Lanari”. Per potenziare l’arrivo dei flussi turistici, è stato chiesto di organizzare – di concerto con il Comune – una navetta fissa che colleghi l’aeroporto di Sant’Egidio alla città. Altro tassello di questo “piano Marshall” per Spoleto il rilancio del Festival dei Due Mondi, cercando di ricostruire attorno al programma degli spettacoli iniziative collaterali che consentano di dilatare il periodo in cui la città possa essere richiamo per i turisti, anche qui in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Confcommercio ha lanciato altre due ipotesi di lavoro: partendo dalla identificazione del comprensorio con il vitigno Trebbiano, riprendere la manifestazione Vini nel Mondo e organizzare altre iniziative di valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’ambiente. E infine dare nuovo impulso alla ex ferrovia Spoleto – Norcia, affidando ai privati la parte commerciale e la manutenzione.

Un fitto programma di azioni che sarà il punto di partenza per l’evento pubblico in programma a giugno e sul quale la presidente Tesei ha già assicurato la massima disponibilità ed attenzione. Per quanto riguarda la questione Ospedale, a fronte della immutata preoccupazione e posizione della delegazione spoletina per la situazione attuale, la presidente ha affermato che il progetto per la nascita del terzo polo è già al vaglio del ministero e seguirà in prima persona l’iter per l’approvazione ed un successivo credibile cronoprogramma di realizzazione.