Da Terni il Ministro Speranza sfida la Meloni su vaccini - Tuttoggi

Vaccini, da Terni il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sfida la Meloni a confronto pubblico "Difendere diritti alla salute"

Il Ministro della Sanità, Roberto Speranza, di passaggio a Terni per sostenere la campagna elettorale del Partito Democratico ha lanciato il guanto di sfida a Giorgia Meloni sui vaccini anti-Covid.

La sfida dei vaccini

“Sto chiedendo da giorni alla Meloni – afferma il Ministro Speranza – cosa succederà dopo il 26 settembre qualora dovesse essere chiamata ad un incarico di responsabilità. Ho sfidato la Meloni ad un confronto pubblico, ma non dice una parola chiara sulla campagna di vaccinazione. La campagna di vaccinazione – conclude il Ministro Speranza – non è patrimonio di una parte, di un ministro, di un governo o di un commissario straordinario, ma è patrimonio del paese e tutti devono impegnarsi nel dire che, dopo il 26 settembre, non cambierà la linea del governo e dell’Italia e che si continuerà con la campagna vaccinale, mettendo davanti a tutte le questioni il diritto alla salute e l’evidenza scientifica”.