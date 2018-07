Da Segnalazioni Foligno parte l’appello per realizzare il sogno di Lara, disabile con la passione del tennis

Quanto può costare ‘regale un sogno’? Per realizzare un sogno non c’è prezzo, c’è ‘solo’ il valore immenso della solidarietà, che trasforma anche un solo centesimo, in un sentimento tanto puro quanto importante, che non è possibile quantificare.

E allora da Segnalazioni Foligno, la pagina Facebook più seguita dell’intero territorio, parte un appello a tutti i ‘segnalatori’ ad aiutare una concittadina disabile, Lara Ruda, una speciale carrozzina sportiva attrezzata, che le consenta di praticare il tennis. Una carrozzina che le permetta di vivere a pieno il suo sport e la sua vita. Perché, come spesso di dice – e non a caso – lo sport è vita e per chi ha una disabilità acquista un valore fondamentale.

A raccogliere per primi l’appello, sono stati gli ‘operatori della Movida’ che hanno scelto di donare parte degli incassi alla nobile causa, consentendo anche ai propri clienti di contribuire. E merita di essere segnalato anche l’impegno che ci stanno mettendo i tanti ragazzi che lavorano nei locali: hanno infatti scelto di rinunciare interamente alle mance del week end per devolvere l’intero ricavato a sostegno dell’iniziativa.

Il progetto nasce da un’idea di Maura Manenti, Stefano Ambrogi, Cagiola Massimo e dal maestro di tennis Mauro Arcangeli, con il supporto di tutto il gruppo Foligno Basket in carrozzina e della Onlus Sportinsieme di Foligno.

Lara – fanno sapere i promotori – è già impegnata in prima fila con la squadra del Foligno Basket in carrozzina, a Pallamano in carrozzina con la Asalb Bastia e da circa un anno è impegnata – per l’appunto – con il nuovo progetto ideato da Mauro Arcangeli. Lara infatti ha già partecipato con successo ai raduni della Nazionale Tennis con ottimi risultati.

Foligno è una città che, quando è stata ferita dal terremoto, ha ricevuto tanta solidarietà da tutti e da tutto il mondo, e quando ci sono iniziative del genere riesce sempre a rispondere alla grande. Anche questa volta la città sarà in grado di realizzare un sogno, il sogno di Lara…

Su Segnalazioni Foligno saranno via via aggiornati i risultati della raccolta: per i versamenti sono a disposizione i locali della zona della ‘Movida’ e le associazioni che hanno lanciato l’iniziativa.

La prima vittoria sarà quella di tagliare il traguardo di questa speciale maratona di solidarietà!

Stampa