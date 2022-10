Da pochi mesi in Italia, trovato con 33 dosi di cocaina: arrestato - Tuttoggi

Il 35enne infatti, a bordo di un’autovettura a lui in uso, appena ha visto la macchina dei carabinieri ha cercato di allontanarsi approfittando di una discesa poco distante, destando inevitabilmente il sospetto degli operanti. I militari hanno così proceduto alla perquisizione della macchina del soggetto e infine della stanza del residence dove da alcune settimane stava alloggiando. All’interno hanno rinvenuto un barattolo in vetro contenente 33 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente, dei dischetti in plastica ritagliati che vengono usati per confezionare le dosi, 980 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Come disposto dall’autorità giudiziaria di Perugia l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.