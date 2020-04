Da Monte Santa Maria a Castello senza un valido motivo, sanzione da 533 euro - Tuttoggi

Fino a qualche giorno fa il Comune di Monte Santa Maria Tiberina si era distinto, oltre che per i zero casi di positività al coronavirus, anche per l’assenza di verbali per infrazioni alle norme anti-contagio.

Oggi pomeriggio, però, una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello, durante i controlli, ha fermato in Viale Franchetti un’auto condotta da una 46enne, residente proprio nel piccolo borgo montesco.

La donna, che ha di fatto “sconfinato” in un altro Comune, non è neanche stata in grado di fornire agli agenti adeguate motivazioni in merito al suo spostamento.

Inevitabile dunque la contestazione della violazione delle disposizioni governative vigenti e una conseguente sanzione amministrativa pari a 533,33 euro.