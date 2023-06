Da Alfa a Giulio Scarpati passando per le band vecchie e nuove: ecco cosa "Accade d'Estate a Spoleto" | Video - Tuttoggi.info

Presentato il programma di appuntamenti che arricchiranno l'estate di Spoleto e delle sue frazioni da luglio a settembre 2023

Spettacoli per giovanissimi e per persone più attempate, musica, teatro popolare e per bambini, celebrazione di due grandi donne come Anna Magnani e Maria Callas, iniziative alla scoperta della natura e, soprattutto, il coinvolgimento di borghi più ai margini e meno conosciuti del territorio comunale. C’è tutto questo nel cartellone “Accade d’Estate a Spoleto”, la rassegna di eventi estivi promossi da varie associazioni del territorio e non solo, sotto l’egida del Comune. Un rassegna che dal 16 luglio al 9 settembre animerà appunto il centro cittadino ma anche numerose frazioni. Rispettando così uno degli obiettivi principali enunciati dal sindaco Andrea Sisti in campagna elettorale, e ribaditi in questa occasione, quello di ricucire città e periferia.

La presentazione del ricco cartellone, che verrà arricchito ulteriormente nelle prossime settimane (manca da definire il programma del tradizionale Ferragosto Spoletino, a cura della Pro loco, ad esempio), è avvenuta alla presenza, oltre che del primo cittadino, dell’assessore alla valorizzazione delle culture Danilo Chiodetti e della dirigente Roberta Farinelli, ma anche del noto attore Giulio Scarpati, che porterà in scena al teatro romano uno spettacolo su Maria Callas a 100 anni dalla nascita (affianco a lui il regista Nicola Calocero, per conto della rassegna Suoni Controvento che promuove la serata).

La rassegna “Accade d’Estate a Spoleto” avrà come filo conduttore – ha evidenziato la dirigente comunale Farinelli – il tema della candidatura a capitale europea della cultura e dunque Spoleto come una città della cultura sostenibile, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Ad illustrare nel dettaglio gli oltre 40 appuntamenti in programma – che prevede, tra gli altri, oltre a Scarpati anche i concerti di Mannarino, del rapper Alfa, e di Roy Paci – è stato l’assessore Danilo Chiodetti. Torneranno le “Lezioni di strada”, ma anche la collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale con due rassegne, il teatro amatoriale ma anche quello, apprezzatissimo, per bambini di Mirko Revoyera. Da non perdere la rassegna di band locali, vecchie e nuove: il chiostro di San Nicolò, su iniziativa dell’associazione DillettArti, ospiterà per varie serate ben 21 gruppi musicali di Spoleto.

Tra gli appuntamenti più attesi, appunto, lo spettacolo di Giulio Scarpati, che torna – come ha ricordato lui stesso – dopo quasi 20 anni al teatro romano. “100 anni in 100 minuti” è il titolo della serata in onore di Maria Callas, che vedrà il noto attore nelle vesti di narratore, Agnieska Grochala come soprano e Lucio Perotti al pianoforte.

Accade d’Estate a Spoleto, il programma

16.07.2023

ore 19.00 – LA NASCITA DI UN FILM

Monica Guerritore racconta Anna Magnani

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

ore 21.30 – 5 serate tra il 18 e il 22 luglio – SPOLETO SUL PALCO MUSIC BAND

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

23.07.2023

ore 19.00 – TEATRO INCANTATO. IL CIRCO DI LEGNO

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

24.07.2023

ore 16.30 – IN VIAGGIO CON IL CANTASTORIE (Mirko Revoyera)

Area verde attrezzata – Pro loco di San Venanzo | ingresso gratuito

25 al 28 luglio

ore 21.30 – FESTIVAL DELLE REGIONI

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

27.07.2023

ore 18.30 – LEZIONI DI STRADA

con Edoardo Albinati

viale Guglielmo Marconi Quartiere | ingresso gratuito

29 luglio

ore 21.30 – FESTIVAL DELLE REGIONI. Premiazione finale

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

30.07.2023

ore 18.00 – IN VIAGGIO CON IL CANTASTORIE (Mirko Revoyera)

Piazza del Comune | ingresso gratuito

31.07.2023

ore 21.00 – ALFA in concerto

Piazza Garibaldi | a pagamento

01.08.2023

ore 18.30 – Recital NOTE LETTERE

Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, di e con Andrea Tomasini

luogo da definire | ingresso gratuito

02.08.2023

ore 21.00 – MARIA CALLAS ‘100 anni in 100 minuti’

con Giulio Scarpati

Teatro Romano | a pagamento

03.08.2023

ore 18.30 – LEZIONI DI STRADA

con Lorenzo Pavolini

Monteluco, Bosco sacro | ingresso gratuito

04.08.2023

ore 21.00 – MANNARINO IN CONCERTO Corde

Teatro Romano | ingresso a pagamento

07.08.2023

ore 18.00 – IN VIAGGIO CON IL CANTASTORIE (Mirko Revoyera)

Piazza di San Giacomo – Pro loco di San Giacomo | ingresso gratuito

08.08.2023

ore 19.30 – NOTTURNI D’ESTATE

concerto di Umbria Ensemble

Rubbiano | ingresso gratuito

08.08.2023

ore 21.30 – ROY PACI in concerto

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso a pagamento

10.08.2023

ore 21.30 – CONCERTO STELLARE

associazione Spoleto musica

luogo da definire | ingresso gratuito

13.08.2023

ore 18.30 – PASSEGGIATA ECOLOGICA

ore 20.00 – FESTA COUNTRY

a cura della Western Country Bandresta

Terzo S. Severo | ingresso gratuito

17.08.2023

ore 18.00 – IN VIAGGIO CON IL CANTASTORIE (Mirko Revoyera)

Area verde attrezzata – Circolo ricreativo AUSER di Crocemarroggia

ingresso gratuito

18.08.2023

ore 21.30 – Tarantula garganica

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

19.08.2023

ore 19.30 – ETERNO RITORNO

concerto di Umbria Ensemble

Poreta, presso il Cocciolano | ingresso gratuito

ore 21.30 – 5 serate tra il 20 e il 25 agosto

SPOLETO SUL PALCO MUSIC BAND

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

24.08.2023

ore 18.00 – IN VIAGGIO CON IL CANTASTORIE (Mirko Revoyera)

Area verde attrezzata – Pro loco di Baiano

ingresso gratuito

25.08.2023

ore 21.00 – ELETTRA, ritorno alla terra

Teatro Romano | compagnia Agape Teatro di Bevagna

ingresso a pagamento

26.08.2023

ore 6.30 – VERGIN TUTT’AMOR

concerto di Umbria Ensemble

Rocca Albornoz | ingresso gratuito

27.08.2023

ore 19.00 – TEATRO INCANTATO – I MUSICANTI DI BREMA

Complesso Monumentale di San Nicolò | ingresso gratuito

31.08.2023

ore 17.00 – IN VIAGGIO CON IL CANTASTORIE (Mirko Revoyera)

Prato di Monteluco – Pro Loco di Monteluco

ingresso gratuito

05.09.2023

ore 21.00 – PROIEZIONE FILM “RAFFAELE LA CAPRIA, SCRITTORE D’ACQUA”

di Serafino Amato, con Silvio Perrella

Cinema Sala Pegasus

09.09.2023

dalle ore 17 alle ore 20 – OPEN WINDOW

a cura di Nyla van Ingen e Myriam Laplante

opere sonore dalle finestre di alcuni palazzi del Centro Storico | ingresso gratuito

MOSTRE

PALAZZO MAURI

a cura dell’Associazione Italia Langobardorum

Mostra fotografica Luce Longobarda

un viaggio tra le bellezze architettoniche del sito UNESCO dei Longobardi in Italia

ingresso gratuito

SPOLIA 6. Bestiario post/atomico

a cura di STUDIO A’87

14° Itinerario: JOANN VERBURG – NYLA van INGEN // “Migration of Birds”

Inaugurazione Palazzo Mauri, 15 giugno 2023 ore 17.00

anteprima degli itinerari che si svolgeranno nel comprensorio spoletino

15 giugno – 31 dicembre 2023 | ingresso gratuito

a cura di Saverio Verini

PALAZZO COLLICOLA

Intervallo

Mostra personale di Flavio Favelli

Dal 24 giugno al 16 ottobre 2023

La sostanza agitata

Mostra collettiva con la partecipazione di Francesco Bendini, Paolo Bufalini, Lucia Cantò, Giovanni de Cataldo, Binta Diaw, Bekhbaatar Enkhtur, Roberta Folliero, Jacopo Martinotti, Lulù Nuti, Giulia Poppi, Davide Sgambaro

Dal 24 giugno al 16 ottobre 2023

Pittura preziosa. Dipinti su pietra, rame e vetro

Opere provenienti da: Fondazione Marignoli di Montecorona, Spoleto; Collezione già Palazzo Valenti, Trevi; Fondazione Camillo Caetani, Roma

Dal 24 giugno all’8 ottobre 2023

Rock’n’Roll – il metallo quello puro non arrugginisce

Mostra personale di Gabriele Donati

Dal 24 giugno al 9 luglio 2023

CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

Ancacronismo

Installazione di Paolo Icaro

Dal 24 giugno al 16 ottobre 2023

MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME

Teatrino

Installazione di Adelaide Cioni

Dal 24 giugno al 24 settembre 2023

CASA ROMANA

DreamHouse

Installazione di Alice Paltrinieri

Dal 24 giugno al 1° ottobre

MUSEO DELLE SCIENZE E DEL TERRITORIO

Il Soffio del Gatto

Mostra e laboratorio di Giulia Mangoni, in collaborazione con Int.Geo.Mod. e Hyla

Domenica 9 luglio 2023

MUSEO DELLE MINIERE

Insieme Miniera

Progetto fotografico di Serafino Amato, in collaborazione con l’associazione Amici delle Miniere

Giugno-luglio 2023