Capitale italiana della cultura 2025, vince Agrigento

La capitale italiana della cultura 2025 proclamata al ministero della Cultura dal ministro Sangiuliano. Doccia gelata per l'Umbria

La capitale italiana della cultura 2025 è la città di Agrigento.

E’ stata scelta dalla giuria presieduta da Davide Maria Desario – ed annunciata dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano – tra le 10 città finaliste, tra cui ben 3 dell’Umbria: Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto. Niente da fare, dunque, per il cuore verde d’Italia. Seduti in prima fila i sindaci dei 10 comuni finalisti: Stefania Proietti per Assisi, Andrea Sisti per Spoleto e Roberta Tardani per Orvieto. Dalla giuria come dal ministro Sangiuliano è arrivato comunque l’auspicio di valorizzare in qualche modo e non disperdere i progetti presentati dalle città che non hanno vinto il concorso.