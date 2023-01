Capitale italiana della cultura 2025, tre umbre in finale - Tuttoggi

La prima a commentare è Roberta Tardani, sindaco di Orvieto: “Come ho già detto più volte, Orvieto aveva già vinto nel momento in cui siamo riusciti a mettere insieme tante associazioni e cittadini per costruire la nostra proposta, un progetto concreto che – al di la della competizione – è il frutto del lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti e che vuole proiettare la città nel futuro. Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della nostra città, quello che serviva era una maggiore consapevolezza e la capacità di saper guidare e incanalare tutte le esperienze e le energie buone verso obiettivi concreti. Essere arrivati alla selezione finale è la testimonianza che questa è l’unica strada che può portarci a raggiungere qualsiasi tipo di traguardo. Ringrazio di cuore tutti i soggetti e i cittadini che hanno contribuito a centrare questo primo obiettivo che ci riempie di soddisfazione. Ora c’è ancora più bisogno di tutti per provare a raggiungere un sogno: a Roma, davanti alla giuria del Ministero, ci dovrà essere tutta la città. Noi ci crediamo! Forza Orvieto!“.

“Come amministrazione comunale siamo veramente orgogliosi – ha commentato l’assessore comunale alla cultura di Assisi, Veronica Cavallucci – di aver superato il primo step. E’ importante per la città di Assisi avere la possibilità di ambire al titolo perchè abbiamo presentato un’idea originale e attrattiva. Abbiamo partecipato con la convinzione che sia una grande opportunità per un ritorno in termini di visibilità, di pubblico e quindi, anche di turismo e occasioni di sviluppo. Ce la metteremo tutta per convincere la giuria della bontà del nostro progetto”.

articolo in aggiornamento