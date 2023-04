Cucinelli investe in Abruzzo, attesi oltre 350 posti di lavoro entro il 2024

Sgravi fiscali e facilitazioni, la casa di moda di Solomeo pronta a creare un polo sartoriale a Penne

Brunello Cucinelli è pronto ad investire in Abruzzo, per creare un secondo grande polo produttivo, dopo quello di Solomeo. Trattative in corso per acquistare a Penne, terra che vanta già una tradizione nel settore della maglieria con le produzioni di Brioni Roman Style, alcuni capannoni dismessi e due ettari di terreno nella zona artigianale di Ponte Sant’Antonio,

Il sindaco della cittadina abruzzese, Gilberto Petrucci, si è attivato per dare risposte alle richieste della casa di moda di Solomeo, che chiede la disponibilità alcuni servizi, un depuratore e la connessione internet veloce. Presupposti essenziali per investire a Penne. Dove, oltre a personale in parte già qualificato, la Brunello Cucinelli potrà usufruire di un regime fiscale particolarmente vantaggioso. Cosa che potrebbe portare a Penne anche un altro importante marchio della moda, per ricostituire un polo dell’abbigliamento.