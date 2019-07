Csen attiva pacchetto di promozione dell’Umbria, Zurino “Per dare impulso forte al turismo”

Lo aveva annunciato e ora lo ha fatto. Michael Zurino, responsabile regionale del Settore Arte e Cultura del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Umbria, ha attivato, attraverso l’Associazione di promozione sociale e culturale “Artist Academy” che da anni gestisce, un pacchetto di promozione territoriale dell’Umbria: un weekend alla scoperta di sapori, arte e paesaggi della Regione.

A partire da ottobre, l’itinerario targato “CSEN Umbria” vuole essere “un impulso forte e concreto al turismo ed alla conoscenza dei luoghi e dei prodotti dell’Umbria. – ha detto Zurino – Ogni weekend, nel quale attiveremo il pacchetto, sarà diverso e si preoccuperà di includere di volta in volta le attività di eccellenza ed i luoghi più suggestivi della nostra invidiata Regione”.

Ecco nel dettaglio i contenuti del pacchetto “Live and taste Umbria” per ottobre 2019 (qui il link per prenotare) e marzo 2020:

Giorno 1: arrivo ad Assisi aeroporto / Perugia stazione. Primo passaggio per Umbertide. Entro il primo pomeriggio sistemazione in hotel zona Montone, eventuale rapido tour al tramonto (giro della piazza, storia di Braccio da Montone, chiese principali da fuori, arrivo al museo e veduta dalla terrazza panoramica) e cena.

Giorno 2: partenza per Città di Castello, giro città e visita di Monte Santa Maria Tiberina. Pranzo a Gubbio e partenza per Assisi nel primo pomeriggio. Visita di Assisi centro e Basilica e Chiesa di S.M. degli Angeli con Porziuncola riscendendo. In serata, arrivo a Spello, sistemazione in hotel, breve giro al tramonto e cena.

Giorno 3: Visita a Montefalco e brunch-pranzo in zona. Partenza per Perugia. Visita di Perugia centro città con ingresso a pozzo etrusco e affresco di Raffaello. Breve tempo libero. Rientro.

Il costo per persona è di 368 euro (comprensivo di vitto, alloggio, trasporti, ingressi a pagamento, guida turistica in lingua).

