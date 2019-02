Crolla il grande albero di Palazzo Candiotti, schiacciata un’auto | Uomo rimane intrappolato ! Ecco le foto

share

Le fortissime raffiche di vento che questa notte hanno soffiato sulla città di Foligno, hanno fatte schiantare a terra lo storico pino di Palazzo Candiotti.

Un albero storico, imponente, altissimo, considerato di fatto un simbolo della storica dimora folignate che ospita la sede dell’Ente Autonomo Giostra della Quintana e sotto al quale è stata più volte organizzata la famosa Fiera dei Soprastanti.

Il piazzale, che anticamente faceva parte del giardino di Palazzo Candiotti, è da tempo uno slargo pubblico adibito a parcheggio per i residenti della zona, raggiungibile transitando per via Arti e Mestieri e dal passaggio pedonale Anna Frank, che lo collega al polo scolastico di viale Marconi.

L’albero, cadendo a terra ha letteralmente schiacciato l’auto di una famiglia residente proprio a ridosso di Palazzo Candiotti, distruggendo del tutto una Lancia Y con il suo enorme fusto.

Il proprietario ha così commentato, sui social, la brutta notizia: “Torni a casa la mattina e ti dicono che la macchina di famiglia è stata schiacciata dal tronco di un grosso pino caduto nel parcheggio di Palazzo Candiotti. Meno male che moglie e figlio erano altrove”.

Nello schianto dell’albero secolare sono rimaste coinvolte anche altre vetture in sosta, che però hanno riportato danni di lieve entità essendo state più che altro urtate dai robusti rami e dalla folta chioma.

Sul posto, per rimuovere l’albero ed i rami, sono intervenuti i Vigli del Fuoco del distaccamento di Foligno.

Fortunatamente all’interno della vettura schiacciata non c’era nessuno, ma in un’auto vicina c’era a bordo una persona, rimasta intrappolata e soccorsa dai medici del 118 che non hanno fortunatamente riscontrato ferite, ma soltanto un grande spavento.

Disagi anche nella zona di Casone per un altro albero caduto lungo la strada di Casevecchie.

