Croce Verde, un ambulatorio mobile grazie alla Fondazione Carispo

La Croce Verde di Spoleto amplia i propri servizi a sostegno della popolazione, in cantiere anche un altro progetto con l'aiuto della Fondazione Carispo

In questo particolare periodo di emergenza legato al Coronavirus, l’Associazione Croce Verde Spoleto ha realizzato, grazie al contributo della Fondazione Ca.Ri.Spo., un ambulatorio mobile, trasformando in modo idoneo un’ambulanza di proprietà dell’associazione.

Tale progetto è nato dall’esigenza di dotare la comunità, di uno strumento idoneo ad essere utilizzato come ambulatorio per effettuazione di tamponi, test sierologici e vaccini a supporto del sistema sanitario regionale.

“Il sostegno al settore sociale e socio-sanitario del nostro territorio – ricordano dalla Croce Verde – è uno dei principali obiettivi dell’associazione, ed è fondamentale poter contare sulla Fondazione Ca.Ri.Spo., come già successo negli anni passati, soprattutto nel periodo di grave emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo.

Tale progetto si inserisce in un obiettivo a più ampio raggio correlato alla difficile situazione sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo, poiché la pandemia legata al Covid-19 ha generato difficoltà per tutti ed in particolare nei soggetti più fragili. Si è verificata una significativa riduzione dei servizi alla persona e dei servizi in generale, tante persone si sono trovate nella condizione di essere sole, senza poter uscire o senza avere il supporto di familiari o amici anche per lo svolgimento delle più semplici attività quotidiane.

E’ proprio per tali motivi che con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Spo. stiamo realizzando anche un altro importante progetto, che si concretizzerà con l’acquisto di un mezzo, finalizzato al trasporto e all’accompagnamento attivo degli utenti deaumbulanti, in particolar presso i laboratori analisi e i centri vaccinali. Il supporto all’utenza si concretizzerà inoltre con la consegna dei farmaci a domicilio, il ritiro di ricette ed impegnative presso gli studi medici, l’acquisto di medicinali prescritti o da banco in farmacia, e la prenotazione di visite specialistiche presso gli sportelli CLIP”.

La Croce Verde ha creato, per la ricezione delle richieste, un apposito sportello informativo, con un numero dedicato: 0743/675657, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 attraverso il quale gli utenti o persone da loro delegate, telefonando alla sede, potranno richiedere i servizi sopra citati.

Il presidente Benito Ammetto e l’associazione Croce Verde Spoleto intendono pubblicamente ringraziare la Fondazione Carispo per il significativo sostegno concesso per la realizzazione di tali progetti e per il supporto importante che costantemente garantisce alla nostra città e a tutta la comunità.