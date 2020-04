Croce di fiaccole per le vittime del Coronavirus - Tuttoggi

Tra i vari momenti di celebrazione della Santa Pasqua, che si sono svolti in questi giori, i i frati del Sacro Convento di Assisi ne hanno realizzato una particolarmente suggestiva e toccante.

Nella piazza vuota e silenziosa della Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi hanno posizionato una croce di fiaccole che ha illuminato per tutta una notte la piazza.

“La croce che per san Francesco è la luce di Dio diventa in questi giorni per i francescani simbolo di speranza dell’umanità chiamata a rinascere e risorgere”. rende noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

“Con questo gesto di luce i frati hanno voluto ricordare chi non ce l’ha fatta e soffre a causa del coronavirus affidando al Santo di Assisi le loro preghiere e il dolore che portano nel cuore”.

Foto credit sanfrancesco.org