Critica il Comune su Facebook, agente municipale sottoposto a provvedimento disciplinare - Tuttoggi

Commento Facebook causa proceidmento disciplinare per agente di polizia municipale di Terni. Attacco delle opposizioni "Grave atto"

Un dipendente della Polizia Municipale di Terni è stato sottoposto a provvedimento disciplinare per aver criticato, con un post su Facabook, la giunta Latini. Il lavoratore è difeso dai legali della Uil e, al suo fianco, si sono schierati tutti i consiglieri di opposizione e quelli del gruppo misto Valdimiro Orsini ed Emanuele Fiorini.

“Procedimento disciplinare grave atto”

“Grave il procedimento disciplinare avviato contro un dipendente del comune che su Facebook ha commentato un post contrario alla maggioranza di centrodestra, per giunta in modo equilibrato e corretto – si legge nella nota congiunta delle opposizioni – Lo riteniamo un atto di repressione della libertà di espressione, non nuovo alla logica della giunta Latini, abituata a pretendere dai dipendenti comunali che siano la loro claque.Solo pochi mesi fa la vicesindaca e assessora Salvati si faceva fotografare con dei dipendenti a cena fuori appellandoli come la sua squadra e condividendo la foto sui social”.