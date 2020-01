Crisi e indagini sull'Università per Stranieri, Giubilei chiede al sindaco un confronto pubblico - Tuttoggi

Un dibattito pubblico per capire cosa sta succedendo all’Università per Stranieri di Perugia. E’ quanto chiede il consigliere comunale Giuliano Giubilei, dopo le rivelazioni di Repubblica sui conti in rosso, il calo degli iscritti e le indagini della guardia di finanza sugli studenti dalla Cina e su ipotesi di assenteismo da parte del personale.

Nere nubi sull’Università per Stranieri

Giubilei parla di “un allarme gravissimo” per un Ateneo che per decenni è stato considerato “il fiore all’occhiello di Perugia” e che ora è scivolato in fondo alle classifiche nazionali. Soppiantato da quello della vicina Siena.

“Che cosa è successo – si chiede Giubilei – a quella che tutti noi perugini consideriamo come nostro patrimonio storico?“.

E chiede di “aprire subito una discussione pubblica sul ruolo e la crisi della Stranieri“.

“Voglio sperare – conclude il consigliere Giubilei – che almeno in questa vicenda il Comune e il sindaco facciano sentire la loro voce“.