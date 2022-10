Crisi a Spoleto, minoranza invoca il Prefetto | Tentato furto albero, Polizia informa la Procura - Tuttoggi

La vicenda è quella dell’assunzione di un nuovo dirigente (marzo 2022) la cui procedura viene definita dalla minoranza “alquanto insolita e soprattutto in contrasto con le procedure previste dalle linee guida e dai decreti ministeriali per il reclutamento del personale, in quanto non rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità”. Pochi giorni dopo viene presentata una interpellanza al Sindaco, mentre i senatori Franco Zaffini e Stefano Lucidi ne presentano una analoga al Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta chiedendo una ispezione ministeriale.

Scaduti i 30 giorni previsti per la risposta della Giunta, solo il 14 luglio i firmatari “riescono ad illustrare e motivare verbalmente i contenuti dell’interpellanza in Consiglio. Il Sindaco Sisti però si rifiuta di rispondere – scrivono – precisando che darà conto solo agli ispettori ministeriali. Con buona pace della trasparenza amministrativa condita e di un comportamento che mortifica la dignità e lede i diritti dei consiglieri comunali. A tutela di questi diritti, il 25 luglio, ci rivolgiamo al Prefetto di Perugia Dott. Armando Gradone richiedendo un intervento”. Si arriva così ai primi di settembre quando Andrea Sisti rende nota al Prefetto la sua intenzione e di fornire risposta scritta.

Ma a metà ottobre tutto ancora tace: “non solo Sisti non ha fornito nessuna risposta, ma ha anche disatteso le rassicurazioni e l’impegno preso con il Prefetto”. Per questo l’opposizione ha predisposto una nuova richiesta di intervento al Prefetto Gradone.

​Viabilità, votazioni a corrente alternata

Ma c’è aria di crisi anche sotto il profilo politico con la maggioranza in Consiglio comunale che, di fronte a due mozioni simili sulla “riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario comunale”, una introdotta dalla maggioranza, l’altra dalla minoranza, “con un’infantile prova muscolare, ha deciso di approvare la sua mozione e bocciare invece quella presentata da Insieme per Spoleto. Perché? Non si sa. Solo una breve dichiarazione del capogruppo Cesaretti che individua in dichiarazione di voto – e non in discussione generale – una leggera differenza che impedisce alla maggioranza il voto favorevole; il consigliere Bonanni candidamente ammette che il voto è frutto di una “mediazione politica“. Nel consiglio comunale quindi la maggioranza non vota una mozione perché ritiene sia giusta o utile per la comunità, ma solo in base ai proponenti! Senza motivazioni! Il consiglio comunale è quindi svuotato di ogni logica costruttiva, ormai il clima è politicamente esasperato ed il buon senso è vittima di logiche assurde. Allo stesso tempo sottolineiamo la libertà di pensiero di tre donne della maggioranza che hanno deciso di astenersi senza dover per forza spegnere il cervello e rispondere da yes-(wo)men ai diktat di qualche influencer”.

A chi si riferiscano i consiglieri di opposizione non è dato saperlo, anche se rumor confermano sia la segreteria del piddì ad aver lanciato dei segnali che rischiano di lacerare i rapporti con i propri alleati.

Tentato furto legna, Polizia informa la Procura

A tener banco dentro e fuori i banchi del Consiglio resta la vicenda del tentato furto di legna che sarebbe stato commesso da due spoletini (entrambi sembrano, direttamente e indirettamente coinvolti con la maggioranza) appena una settimana fa. E proprio questo fatto di cronaca sembra aver innescato una crisi tra le forze che sostengono la giunta.

Come si ricorderà l’opposizione aveva presentato una interrogazione urgente per sapere se rispondeva a vero che due uomini avevano tentare di portar via quanto rimaneva di una quercia di proprietà comunale che era stata abbattuta il giorno prima dai Vigili del fuoco intervenuti per metterla in sicurezza dopo che la stessa si era spaccata in due lungo il tronco.

A quanto è possibile apprendere, in attesa di conferme ufficiali, la Polizia locale, cui era stata segnalata l’anomala presenza dei due, ha trasmesso la relazione dell’intervento alla Procura della Repubblica di Spoleto, indubbiamente così ravvisando ipotesi di reato che dovranno essere confermate dal magistrato inquirente.

