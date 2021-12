Covid, oltre 2700 contagi in un giorno: superati gli 11mila positivi

E' l'effetto anche delle nuove regole sui tamponi: ne sono stati eseguiti circa 6 mila molecolari e quasi 20mila antigenici

La variante Omicron spinge i contagi Covid in Umbria: oltre 2700 nell’ultimo giorno, superati gli 11mila positivi.

Spaventa il bollettino della protezione civile regionale, aggiornato alle ore 13 di oggi, 28 dicembre. Su quasi 6 mila tamponi molecolari effettuati e quasi 20mila antigenici che, in base alle nuove disposizioni, valgono per individuare un positivo, senza bisogno della conferma di un ulteriore test da parte della Asl. Procedura che ovviamente ha contribuito a far alzare il numero dei contagiati certificati.

I nuovi contagi sono 2717, con gli attualmente positivi che salgono a 11091. Ci sono 10 pazienti in più negli ospedali: sono 112, di cui 8 in terapia intensiva. Una persona è deceduta per conseguenze legate al Covid.

I dati nei Comuni

A Perugia in un giorno sono stati trovati quasi 700 nuovi contagiati (694), con il numero degli attualmente positivi che sale a 2444. A Corciano gli attualmente positivi sono 385 (85 i nuovi casi nell’ultimo giorno). A Torgiano 122 (+44) e a Deruta 186 (+43).

A Terni sono 403 i nuovi contagi e 1494 i positivi. Nel Ternano, 26 nuovi casi a Orvieto (ora i positivi al Covid sono 115), 16 ad Amelia (172), +27 a Narni (181 in totale).

A Foligno 108 casi in più (563 in totale). Nel comprensorio, 18 casi in più a Spello (45 i positivi), 21 a Trevi (75), 6 a MOntefalco (46).

A Città di Castello 68 nuovi contagi (361 in totale). A Umbertide 18 in più (97 in totale), a San Giustino 15 (62).

A Spoleto superata la soglia dei 500 attualmente positivi con 74 ulteriori casi.

Ad Assisi 85 casi in più (383 in totale), a Bastia 90 (322 i positivi), a Bettona 18 (64).

Al Trasimeno 41 nuovi casi a Castiglione (dove i positivi sono ora 138), 18 a Città della Pieve (135), 72 a Magione (3030 in totale), 2 a Paciano (13), +29 a Panicale (91), +11 a Passignano (62), altri 19 casi a Piegaro (102 in tutto gli attualmente positivi), +3 a Tuoro (25).

Nella Media Valle del Tevere 41 nuovi contagi a Todi (160 i positivi), 69 a Marsciano (262) e 22 a Collazzone (56 in tutto).

A Gubbio 93 nuovi casi portano a 243 il numero degli attualmente positivi. A Gualdo Tadino 35 in più (124 in tutto), a Nocera Umbra 7 in più (29).

Contagi ancora contenuti in Valnerina: 7 nuovi casi a Norcia (25 in totale) e 5 a Cascia (13).

