Covid, l'appello del sindaco Liberti ai torgianesi

Uniti contro il Covid, ma anche contro le difficoltà che l’attuale situazione può determinare, anche nella comunità di Torgiano. Questo l’appello che il sindaco Eridano Liberti rivolge ai propri concittadini. Partendo dall’aggiornamento sui dati dei contagi nel territorio comunale, definiti “niente affatto confortanti“: alla giornata di domenica, 78 le persone positive al Covid, di cui 2 ricoverate in ospedale.

“Purtroppo nei giorni scorsi – scrive il sindaco Liberti – sono venuti a mancare due nostri concittadini, alle cui famiglie manifesto le mie sentite condoglianze“.

Quindi, l’appello alla collaborazione, in un momento per tutti difficile: “Il virus procede inarrestabile la sua corsa e noi non possiamo far altro che tentare di arginarlo, rallentarlo, rispettando le disposizioni ricevute e più volte ricordate. In un momento così difficile chiedo a ciascuno di ‘collaborare’. A nulla servono sterili polemiche e stolto negazionismo; occorre rispettare le regole e, se possibile, volgere lo sguardo e l’azione là dove c’è più bisogno, perché se è vero che questo è un momento difficile per tutti, è altresì vero che per alcuni lo è più che per altri. Essere una comunità – prosegue il sindaco – non significa avere la residenza nello stesso comune; essere una comunità significa sostenere chi non ha sostegno, è dare aiuto, è chiedere aiuto, è contribuire anche con un piccolo gesto. Guardiamoci attorno con occhio attento a cogliere le difficoltà e spogliamoci della paura e della frustrazione che spesso serra occhi e orecchie“.

“Sanità, Istituzioni e associazioni di volontariato – conclude il sindaco Eridano Liberti – stanno cercando di fare il più possibile ma in una condizione di tale emergenza è veramente fondamentale il comportamento di ciascuno di noi e forte presenza di spirito. Ora come in passato dunque ‘stringiamci a coorte’ “.