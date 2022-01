Covid in Umbria, curva contagi continua a scendere ma altri 2 morti

Sono 774 nuovi positivi al Covid a fronte di 1777 guariti, 2 i ricoverati in meno, stabili quelli in terapia intensiva: i dati del 17 gennaio

Continua a scendere la curva dei contagi per il Covid in Umbria. Anche se con numeri ridotti (per il minore numero di tamponi effettuati o processati di domenica), si assiste per il quarto giorno consecutivo ad un numero di guariti maggiore di nuovi positivi. Sono poco più di 7.200 i tamponi analizzati, di cui appena 541 molecolari.

Il dato di oggi (17 gennaio) vede 774 nuovi positivi a fronte di 1777 guariti. Il numero di attualmente positivi scende dunque a 27.680. Due però le persone positive al Covid decedute (1562 dall’inizio della pandemia). Come sono 2 i ricoverati in meno in ospedale, attualmente 228, di cui 12 in terapia intensiva (dato stabile). Sono 16 i ricoverati in area medica all’ospedale di Branca, 30 a Città di Castello, 35 a Foligno, 79 a Perugia (6 in intensiva), 46 a Terni (6 in intensiva) e 22 a Pantalla.

articolo in aggiornamento