Covid, in Umbria +382 positivi e +26 ricoverati. Altri 3 decessi - Tuttoggi

Altri 382 positivi al Covid in Umbria nella giornata di domenica 7 febbraio e sale ancora il numero di ricoverati negli ospedali. Sono 26, infatti, le persone ospedalizzate in più rispetto a ieri, di cui 3 in più in terapia intensiva.

Tre, poi, i decessi nelle ultime ore. Si tratta di 2 persone residenti a Marsciano e 1 a Perugia.

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 6784, che fanno salire il totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia a 38.484. Salgono comunque anche i guariti: sono 177. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime ore ne sono stati effettuati 3611 tamponi, oltre a 4010 test antigenici.

Ricoverati in 484 con il Covid, 73 in intensiva

Non si fermano, come detto, i ricoveri ospedalieri di positivi al Covid, mai così tanti. Sono 484 di cui 73 in terapia intensiva e tornano ad esserci ospedalizzati anche a Branca.

Nel dettaglio ci sono 131 ricoverati (22 in intensiva) all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia oltre a 17 nell’ospedale da campo dell’Esercito. In 4 sono ricoverati al nosocomio di Branca, mentre 44 (7 in intensiva) a Città di Castello. All’ospedale di Foligno i ricoverati sono 41 (8 in intensiva). All’ospedale di Spoleto ci sono 66 pazienti Covid (15 in intensiva) oltre a quelli delle Rsa Covid. Al Santa Maria di Terni ci sono 111 ricoverati (21 in intensiva), all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla sono 45, mentre ad Umbertide 25. Rimane Covid free al momento l’ospedale di Orvieto.