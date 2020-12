Covid, deceduto 71enne, 25^ vittima tifernate. Ospiti Muzi Betti primi a fare vaccino - Tuttoggi

Ultime 24 ore con 11 guariti, 9 nuovi positivi al Covid-19 e purtroppo, un altro tifernate deceduto, un 71enne ricoverato da diversi giorni nella terapia intensiva dell’ospedale di Città di castello.

Oltre ai 148 attualmente positivi, di cui 141 in isolamento contumaciale e 7 ricoverati, il dato delle vittime tifernati (da inizio pandemia) sale dunque a 25. I guariti si attestano invece a 641.

Formulando le condoglianze alla famiglia dell’uomo, il sindaco Luciano Bacchetta torna ad osservare come “ora più che mai occorre tenere sempre la guardia alta e rispettare tutte le disposizioni sanitarie e di stanziamento sociale, in particolare in questo periodo che precede le festività natalizie”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato il contenuto di due comunicazioni dell’Usl Umbria 1 che riguardano l’attivazione delle prenotazioni automatiche attraverso i medici di famiglia, “per fare in modo che i tamponi possano essere eseguiti nei tempi più brevi possibili nei casi in cui le persone ne abbiano necessità“, e l’operatività già da gennaio, anche in Umbria, delle vaccinazioni contro il Covid, “inizialmente agli operatori sanitari e a tutti gli anziani delle Rsa, a partire dai 100 ospiti della Muzi Betti, poi tutti gli altri, con la prospettiva che entro l’estate coloro i quali avranno voluto, potuto, dovuto fare il vaccino lo avranno avuto”.