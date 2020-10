Covid, cordoglio a Perugia per a morte di don Colajacomo

Cordoglio a Perugia per la morte di don Giorgio Colajacomo, che era stato contagiato dal Covid. Don Colajacomo è stato direttore dell’Istituto salesiano “Don Bosco” di Perugia dal 2014 fino allo scorso agosto. Il decesso è avvenuto questa mattina (giovedì) nell’ospedale San Paolo di Savona.

Il cardinale Bassetti ha appreso la notizia mentre era a Roma. Così il suo ricordo commosso: “Apprendo con molto dolore la notizia della morte di don Giorgio Colajacomo. E’ uno dei tanti figli della nostra Chiesa, che, nell’adempimento del ministero sacerdotale, è stato portato via da questo virus. Il Signore accolga il caro don Giorgio nella sua pace e gli doni la ricompensa dei servi buoni e fedeli”.

La sua opera da direttore del Don Bosco

Il cardinale, anche a nome dell’intera Chiesa diocesana perugino-pievese, ha espresso a tutta la comunità salesiana le sue profonde condoglianze e la sua vicinanza spirituale. “Nei sei anni che don Giorgio Colajacomo ha trascorso alla guida della famiglia salesiana di Perugia, incarnando fino in fondo lo spirito di Don Bosco – sottolineano in Curia – non si è risparmiato nel promuovere diverse iniziative per il rilancio del Centro di formazione professionale, dell’Oratorio e delle attività educative e sportive rivolte alle giovani generazioni. Ha saputo tessere proficui rapporti con le Istituzioni civili umbre, esprimendo soddisfazione per il varo della recente legge regionale sulla formazione professionale”.

Sabato i funerali di don Colajacomo

Don Giorgio Colajacomo era nato a Genova il 31 luglio del 1940 ed ordinato sacerdote il 5 marzo 1966. Da appena un mese don Giorgio era alla guida dell’Istituto salesiano di Alassio. Le esequie saranno celebrate nella chiesa Madonna degli Angeli di Alassio,sabato 10 ottobre, alle ore 15.

Domani preghiera all’Istituto Don Bosco

A Perugia la comunità Salesiana e tutti i suoi amici si raccoglieranno in preghiera per la recita del Santo Rosario, venerdì 9 ottobre, alle ore 19, presso la sede dell’Istituto “Don Bosco. Il neo direttore, don Giovanni Molinari, ha espresso il profondo dolore della comunità salesiana per la morte del suo predecessore, ringraziando “il Signore per il dono di don Giorgio alla Congregazione salesiana, alla famiglia salesiana di Perugia e ai tantissimi amici che con tanta dedizione e passione ha amato e servito”.

Il cordoglio di Romizi

Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale hanno espresso vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di Don Giorgio Colajacomo.

“Noto per la sua umanità e disponibilità – la nota del sindaco – il direttore Colajacomo lascia un grande vuoto nella comunità salesiana che ha contributo ad arricchire con impegno, passione e dedizione”.

Agabiti: una grave perdita per la città di Perugia e l’Umbria

“La scomparsa di Don Giorgio Colajacomo è una grave perdita per la città di Perugia, per la comunità religiosa e per la regione Umbria” ha detto l’assessore alla cultura ed istruzione della Regione Umbria, Paola Agabiti. Che aggiunge: “Ho avuto l’onore e l’opportunità di poter lavorare insieme a Don Giorgio negli ultimi mesi, nei quali ha fornito un contributo fondamentale alla realizzazione della nuova legge regionale sui centri di formazione professionale aiutando la Regione attraverso la sua forte convinzione nel principio di sussidiarietà”.

Il ricorda di Fora

Anche il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) ha espresso cordoglio per la scomparsa di don Colajacomo: “Ho appreso con grande dolore questa mattina la notizia della scomparsa di Don Giorgio Colajacomo, già direttore dell’Istituto Salesiano di Perugia. Una grande figura nel mondo della formazione ed educazione dei ragazzi nel solco del miglior spirito di impegno salesiano”.