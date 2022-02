Covid, altri 3 decessi e lieve rialzo dei ricoverati. Via a quarta dose ai fragili

Covid in Umbria, i dati aggiornati al 28 febbraio 2022. Dal 1 marzo via alle quarte dosi di vaccino agli ultra fragili: arrivati i primi sms

Tre nuovi decessi di persone positive al Covid in Umbria ed un lieve rialzo dei ricoveri in ospedale. I dati aggiornati a lunedì 28 febbraio registrano appena 311 nuovi positivi (visto il consueto ridotto numero di tamponi effettuati di domenica). I guariti sono invece 427.

Salgono gli ospedalizzati positivi al Covid, 157 in tutto (+4), di cui 6 (stabili) in terapia intensiva.

Intanto in queste ore stanno arrivando gli sms a chi, in Umbria, può fare la quarta dose del vaccino contro il Covid. Si tratta per il momento di circa 5mila persone, cosiddette ultra fragili, che hanno fatto la terza dose da oltre 120 giorni. “Se hai ricevuto questo SMS puoi prenotare la quarta dose di vaccino” indica il messaggio inviato sul cellulare, che rimanda ad una apposita pagina web. Da domani, dunque, via alle quarte dosi in Umbria.