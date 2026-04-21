Honorati Bianchi (Cdp) a Berlino "Nuovi strumenti per spingere l'export" - Tuttoggi.info





BERLINO (ITALPRESS) – “Abbiamo illustrato i principali strumenti finanziari che mettiamo a disposizione delle aziende. L’export italiano è sempre più importante, quindi offriamo soluzioni di finanziamento rivolti a piccole, medie e grandi imprese”. Lo ha detto all’Italpress Riccardo Honorati Bianchi, Head of Support for National System Initiatives di CDP a margine dell’evento “Support for Italian Companies Operating in Germany – G2B Public-Private Partnership for Growth” presso l’ambasciata d’Italia a Berlino.

“Oltre a presentare gli strumenti di export finance e i finanziamenti a medio-lungo termine che Cassa Depositi e Prestiti offre per

supportare le imprese che vogliono espandersi all’estero, ho avuto anche l’opportunità di introdurre la piattaforma di business matching. Uno strumento di advisory che Cdp, insieme al Ministero degli Affari Esteri, a Siemens, a Sace, a ICE, a Confindustria, CNA, ha messo a disposizione a titolo gratuito per tutte le imprese italiane interessate a trovare nuove controparti in tutti i paesi più importanti per l’export italiano”.

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