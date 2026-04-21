Cantiere Brt, da mercoledì cambia la viabilità in via Donizetti - Tuttoggi.info

Cantiere Brt, in via Donizetti modifiche alla circolazione dal 22 aprile al 15 maggio.
Nel dettaglio, nel tratto di via Donizetti compreso tra via Mario Donati Guerrieri e la traversa proveniente da via Albinoni (in prossimità del civico 71/A), sarà istituito un senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico attivo 24 ore su 24. ￼
Sono inoltre previsti:
- obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalla traversa verso via Donizetti;
- limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato e nelle strade afferenti;
- installazione di segnaletica di cantiere e di pericolo, anche notturna, a cura dell’impresa esecutrice.
L’impresa incaricata dei lavori provvederà alla gestione e al corretto funzionamento degli impianti semaforici e della segnaletica, garantendo le condizioni di sicurezza per la circolazione. ￼
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità.