Cantiere Brt, da mercoledì cambia la viabilità in via Donizetti - Tuttoggi.info

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Cantiere Brt, da mercoledì cambia la viabilità in via Donizetti

Redazione

Cantiere Brt, da mercoledì cambia la viabilità in via Donizetti

Mar, 21/04/2026 - 16:16

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Cantiere Brt, in via Donizetti modifiche alla circolazione dal 22 aprile al 15 maggio.

Nel dettaglio, nel tratto di via Donizetti compreso tra via Mario Donati Guerrieri e la traversa proveniente da via Albinoni (in prossimità del civico 71/A), sarà istituito un senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico attivo 24 ore su 24. ￼

Sono inoltre previsti:

  • obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalla traversa verso via Donizetti;
  • limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato e nelle strade afferenti;
  • installazione di segnaletica di cantiere e di pericolo, anche notturna, a cura dell’impresa esecutrice.

L’impresa incaricata dei lavori provvederà alla gestione e al corretto funzionamento degli impianti semaforici e della segnaletica, garantendo le condizioni di sicurezza per la circolazione. ￼

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

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