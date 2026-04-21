Europa, 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo - Tuttoggi.info

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Europa, 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo

ItalPress

Europa, 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo

Mar, 21/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato il primo piano d’azione per l’attuazione del Patto per il Mediterraneo, un programma che punta a rafforzare cooperazione, sviluppo economico e sicurezza tra l’Unione europea e i Paesi del Mediterraneo meridionale. Il progetto nasce da un ampio processo di consultazione con governi, imprese, società civile e mondo della ricerca e prevede oltre cento iniziative destinate a cittadini e aziende. La prima fase del piano avvia 21 azioni concrete già nel corso di quest’anno. Tra le priorità, il rafforzamento delle economie attraverso investimenti nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie pulite, con l’obiettivo di mobilitare capitali pubblici e privati e sviluppare partnership industriali nell’area mediterranea. Il programma prevede anche interventi per migliorare la connettività digitale e le infrastrutture, con il potenziamento dei cavi sottomarini e delle reti di telecomunicazione, e iniziative dedicate alla gestione delle emergenze, alla sicurezza e al contrasto alla criminalità organizzata. In un contesto geopolitico sempre più instabile, Bruxelles punta a costruire uno spazio mediterraneo più integrato e resiliente, rafforzando i partenariati economici e istituzionali tra le due sponde del mare. Una seconda versione del piano d’azione è prevista per l’autunno del 2026.
abr/gtr

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