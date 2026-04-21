Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di "BeClose" - Tuttoggi.info

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Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di “BeClose”

ItalPress

Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di “BeClose”

Mar, 21/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’evoluzione delle conoscenze biologiche, l’introduzione di terapie mirate e immunoterapie innovative e la crescente disponibilità di dati clinici hanno profondamente modificato negli ultimi anni il modo in cui le malattie del sangue vengono diagnosticate e trattate: in questo contesto AbbVie ha lanciato la sesta edizione di BeClose, una due giorni che ha riunito a Roma oltre 300 ematologi. Al centro un nuovo concept, “The Hemaverse”, una rappresentazione dell’ematologia contemporanea come ecosistema dinamico in cui esperienza clinica, dati ed evidenze scientifiche, strumenti digitali e modelli predittivi convergono per supportare decisioni terapeutiche sempre più personalizzate.
mec/fsc/azn

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