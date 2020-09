Covid, altri 2 tifernati positivi | Bacchetta "A scuola rispettiamo regole" - Tuttoggi

Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta è tornato oggi ad aggiornare la situazione sul fronte Covid-19, che vede 2 nuovi positivi, appartenenti ad un medesimo nucleo familiare.

Sono entrambi asintomatici e in isolamento domiciliare. I positivi dunque salgono a 9. “Siamo in attesa che si negativizzino e nessuno è ricoverato in ospedale. – puntualizza il primo cittadino – Viviamo in una fase di transizione complessa, il virus è ancora in atto. Far vivere tutte le attività implica una percentuale di rischio di cui dobbiamo tenere conto“.

Lunedì 14 settembre riapriranno le scuole: “Anche in questo caso dovremmo seguire tutte le indicazioni a protezione del contagio. Con questo virus dobbiamo convivere fino a quando non sarà trovato il vaccino. Lunedì mattina sarò a Norcia come presidente della Provincia perché riapriremo la scuola Battaglia in una zona martoriata dal terremoto, spero che sia un buon segnale”.

“A Città di Castello il vicesindaco e l’Assessorato ai Servizi educativi seguiranno l’inizio dell’anno scolastico. Un ‘In bocca al lupo’ agli studenti naturalmente che torneranno a scuola sapendo che ci sono delle regole da rispettare a contrasto del virus, ma ora, rispetto a qualche mese fa, abbiamo molti strumenti in più per combatterlo”.