Dopo le circolari inviate ai presidi alla vigilia di Natale la Regione si uniforma alle nuove regole nazionali sugli isolamenti dopo i contatti con un positivo

Covid a scuola, niente più quarantena automatica e senza tampone in caso di un positivo in classe. La Regione fa marcia indietro, dopo le circolari che le Asl avevano indirizzato ai dirigenti scolastici la vigilia di Natale.

Le circolari Asl della vigilia di Natale

Disposizioni attraverso le quali, “preso atto della circolare regionale del 23/12”, si prevedeva la quarantena automatica per 14 giorni per gli studenti in caso di un positivo al Covid in classe. E per docenti e personale Ata – come chiarito con una successiva circolare delle Asl – in caso di presenza in classe per almeno 4 ore.

Un provvedimento, legato all’impossibilità di proseguire il tracciamento dopo l’ultima ondata di contagi (molti dei quali anche tra studenti e personale scolastico) che era stato criticato da numerosi presidi. Che in base alle circolari in questione avevano dovuto comunicare alle numerose famiglie interessate la quarantena preventiva dei figli studenti. Praticamente per le due settimane delle vacanze di Natale.

Positivi anche col solo antigenico

Anche perché nel frattempo è scattata la disposizione del commissario D’Angelo secondo cui si è positivi al Covid anche all’esito positivo di un tampone antigenico effettuato in farmacia, senza bisogno della controprova col molecolare a carico della Asl.

Il passo indietro: a scuola le stesse regole che per gli altri

Poi il passo indietro, anche sulla base delle nuove disposizioni nazionali sulle quarantene nel caso di contatti con positivi al Covid, che entreranno in vigore il 31 dicembre.

Giovedì la presidente Tesei, incontrando i segretari umbri di Cgil, Cisl e Uil, ha confermato che al rientro a scuola non sarà prevista una quarantena di 14 giorni per gli studenti delle classi dove è stato riscontrato un positivo. Ma che varranno le stesse regole, nazionali e regionali, del resto della popolazione.

Nel frattempo, per velocizzare l’uscita dalla quarantene di chi non è positivo al Covid, i tamponi antigenici potranno essere effettuati anche da medici di base e pediatri.

La governatrice ha annunciato che prima della ripresa delle lezioni sarà prevista la possibilità di effettuare tamponi gratuiti per tutti gli studenti, sino a 18 anni.