Covid a scuola, cambia di nuovo tutto: Dad con 1 solo positivo - Tuttoggi

Covid a scuola, nuova circolare del ministero della Salute cambia di nuovo i protocolli in caso di positivi nelle classi. Ora l'Umbria si deve adeguare

Cambiano di nuovo le disposizioni in caso di casi di Covid a scuola. Ora si tornerà in quarantena anche in caso di un solo positivo. La decisione è stata presa lunedì pomeriggio dal ministero dell’Istruzione attraverso una circolare ministeriale. Ora, dunque, dovrà essere recepita anche dalla Regione Umbria che dovrà cambiare il suo piano scuole.

Fino ad oggi era previsto che – nelle scuole elementari, medie e superiori – in caso della positività di 1 studente, tutta la classe veniva sottoposta a tampone al cosiddetto “tempo zero” (cioè il prima possibile), andando in isolamento fino all’esito e poi tornando in classe e sottoponendosi ad un altro tampone dopo 5 giorni. A meno che non emergessero almeno altri 2 positivi, caso in cui scattava la quarantena (e la didattica a distanza) tutta la classe.

Un sistema che ha visto alcune complicazioni a causa dei rallentamenti nell’effettuare i tamponi da parte delle aziende sanitarie. Ora, invece, si cambia di nuovo e si torna a disporre la quarantena per tutta la classe in presenza anche solo di 1 positivo. Attivando, ovviamente, la dad.