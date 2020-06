Covid-19, un nuovo positivo a Terni: solo 15 in tutta l'Umbria - Tuttoggi

Sono solo 15 gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Ma rispetto a ieri si registra un nuovo caso. Si tratta di una persona residente a Terni. Il dato è aggiornato alla mattinata del 26 giugno.

Finora sono risultati positivi al Coronavirus nella regione in 1440. Di questi 1346 sono i guariti. Ci sono attualmente 176 persone in isolamento domiciliare. Persone cioè che sono state in contatto con positivi e dunque sottoposte a quarantena. Finora in Umbria sono stati sottoposti ad isolamento in ben 27.329 (senza considerare quelli che ancora vi sono).

Nella giornata di ieri sono stati effettuati 872 tamponi, raggiungendo così in totale quota 92.704. Una la persona guarita. Mentre scendono i ricoverati positivi al Covid-19: sono appena 3. Di questi 2 sono all’ospedale di Perugia (1 in terapia intensiva) e 1 all’ospedale di Terni.

Quanto ai Comuni dove si registrano casi positivi, la situazione è la seguente: Città di Castello 2; Marsciano 1 (ricoverato in terapia intensiva); Orvieto 1 (ricoverato); Perugia 1; San Gemini 2; San Giustino 1; Terni 5 (1 ricoverato). Ci sono inoltre 2 positivi residenti fuori regione.